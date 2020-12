Virgin Galactic ujawnia uniformy pilotów. Wyglądają jak mundury z filmów SF

Źródło: Quinn Tucker dla Virgin Galactic

Loty kosmiczne to nie rewia mody, ale czasy topornych skafandrów rodem z XX. wieku już dawno odeszły w niepamięć. Już kombinezony od SpaceX wykorzystane do transportu astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pośrednictwem kapsuły Crew Dragon wyglądały niezwykle nowocześnie, ale to stroje od Virgin Galactic wyznaczają nowy szyk kosmicznej mody.

Korporacja postanowiła ujawnić wygląd skafandrów dla astronautów, którzy odbędą pierwszy testowy lot rakietowy z prywatnego ośrodka kosmicznego Spaceport America w stanie Nowy Meksyk. Obiekt ten będzie wykorzystywany w trakcie misji realizowanych przez pojazdy SpaceShipTwo. Skafandry powstały we współpracy z projektantami z firmy Under Armour produkującej ubrania dla sportowców, aby zapewnić ich użytkownikom jak najwyższy komfort. Choć wyglądają jak ubrania z wybiegu modowego, w pełni przystosowano je do wykonywania lotów przy trzykrotnej prędkości dźwięku.

Jeśli skafandry wydają się komuś dziwnie znajome, być może widział już kombinezony zaprojektowane dla pasażerów lotów kosmicznych realizowanych przez Virgin Galactic. Te dla członków załogi różnią się m.in. czarnymi wstawkami oraz czarnym obuwiem. Ciemna kolorystyka nie jest tu przypadkowa. Jak zauważają przedstawiciele korporacji, ma przypominać o tym, że celem każdego lotu jest zobaczenie czerni przestrzeni kosmicznej.

Virgin Galactic - kombinezon członków załogi

Tym, co zwraca szczególną uwagę w nowych skafandrach, są ich gabaryty. Kombinezony ważą jedynie kilogram, a przy tym cechują się wytrzymałością klasy kosmicznej. Zaprojektowano je w taki sposób, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu misji przy zerowej grawitacji oraz w trakcie wysokich przeciążeń, do których dochodzi podczas startu silników rakietowych.

Według wstępnych planów testowy lot, w którym firma wykorzysta nowe uniformy, odbędzie się w piątek 11 grudnia.