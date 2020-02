Virtua Fighter – współtwórca serii Mortal Kombat chciałby rebootu marki

Virtua Fighter to japońska seria bijatyk, którą zapoczątkowano w roku 1993. Od tego czasu doczekała się ona czterech kontynuacji, a także kilku spin-offów. Ostatnia gra z cyklu zadebiutowała na rynku w 2006 roku, a fani czekają na jakiekolwiek informacje na temat powrotu marki. Okazuje się, że wśród nich jest też… Ed Boon, czyli współtwórca konkurencyjnego Mortal Kombat.

Boon dodał krótki wpis na Twitterze o treści „ktoś powinien zrebootować Virtua Fighter”. Wpis zebrał ponad 9 tysięcy polubień, został podany dalej więcej niż 1000 razy, a wielu internautów oznaczyło firmę SEGA, pokazując tym samym, że nie brak osób, które zainteresowane są kolejną odsłoną serii Virtua Fighter. Kto wie, może przyniesie to oczekiwany efekt i z czasem doczekamy się pełnoprawnej "szóstki"?

Someone needs to reboot VIRTUA FIGHTER.

— Ed Boon (@noobde) February 7, 2020