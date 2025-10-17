W jakiej formie Ultron wróci do MCU? Showrunner Visionquest o przedstawieniu postaci

Źródło: Marvel

VisionQuest zakończy trylogię seriali MCU rozpoczętą przez WandaVision i kontynuowaną w zeszłym roku w Agatha All Along. Wokół projektu panuje ogromne podekscytowanie, zwłaszcza że na horyzoncie pojawia się Avengers: Doomsday.

Serial opowie o Visionie, który ma ponownie spotkać swoich synów — Billy’ego i Tommy’ego Maximoffów — oraz kilka znanych sztucznych inteligencji z jego przeszłości i historii MCU (które, według najnowszych plotek, ukrywają się w Madripoor, po tym jak w jakiś sposób przyjęły „ludzką” formę).

Wśród fanów pojawiły się pewne obawy, że Ultron (w tej roli James Spader) może zostać przedstawiony w taki sposób, by obniżyć koszty efektów specjalnych. Projekt złoczyńcy z Avengers: Czas Ultrona z 2015 roku był dość kontrowersyjny, a widzowie od ponad dekady czekają, by znów zobaczyć tego androida w pełnej okazałości.

Showrunner VisionQuest, Terry Matalas, potwierdził, że zobaczymy Ultrona w jego prawdziwej, robotycznej formie.



Tak, zobaczycie robotycznego Ultrona, ale też dużo Jamesa Spadera i dużo Paula Bettany’ego razem. Ich relacja stanowi jeden z kluczowych elementów serialu.

Dodał, że produkcja jest platformą dla Bettany’ego i Spadera, i że VisionQuest wreszcie pokaże, co naprawdę wydarzyło się po ostatecznej konfrontacji Visiona i Ultrona w lesie na końcu Avengers: Czas Ultrona.

Tamta scena została celowo pozostawiona bez jednoznacznego zakończenia — choć wydawało się, że Vision zniszczył swojego „ojca”, od dawna spekulowano, że mógł pozwolić mu odejść, albo że Ultron sfingował własną śmierć. Niedawno Paul Bettany zasugerował, że Vision przechowywał te sztuczne inteligencje w swoim umyśle, więc być może wydostały się po wydarzeniach z Avengers: Wojna bez granic.

