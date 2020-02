VOD - nowa platforma streamingowa trafi do Polski. Co może oznaczać ta nazwa?

Odkryliśmy, że w planach jest nowa platforma streamingowa na terenie Polski. Dostępna jest ona pod adresem iqvod.pl, ale ponad to, że pojawi się w maju 2020 roku, kompletnie nic nie wiadomo o tym VOD.

Najpewniej rozwikłanie zagadki może sugerować sama nazwa IQ VOD, która ma mieć związek z najwyższym poziomem rozrywki, o którym czytamy na podanej stronie. Wszelkie domniemania, co tak naprawdę ten portal może oferować pozostają w sferze spekulacji.

Być może IQ trzeba traktować dosłownie i będą to filmy edukacyjne? A może potencjalnie rozrywka dla widza gustującego w bardziej trudnym, inteligentnym kinie artystycznym? Wydaje się, że cokolwiek to będzie, może być ciekawą alternatywą na rynku, bo już sama nazwa intryguje. Jak myślicie? Co może oznaczać tajemnicza nazwa?

