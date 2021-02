W 2020 roku gwałtownie wzrosło zainteresowanie gamingowym sprzętem

Źródło: Pixabay

Z rynku spływają kolejne dane o ożywczym wpływie restrykcji pandemicznych na sektor gamingowy. Jak się okazało 2020 rok okazał się niezwykle udany dla korporacji technologicznych wyspecjalizowanych w produkcji sprzętu dla graczy. Według raportu opublikowanego przez firmę analityczną The NPD Group amerykański sektor podzespołów i akcesoriów gaminowych wypracował 62-procentowy wzrost wpływów w porównaniu do 2019 roku oraz dwukrotny wzrost w porównaniu do 2017 roku.

We wszystkich monitorowanych grupach akcesoriów oraz podzespołów zanotowano dwucyfrowe wzrosty, a najlepsze wyniki osiągnęli dystrybutorzy zestawów słuchawkowych, monitorów oraz klawiatur, zarówno pod kątem wygenerowanego zysku, jak i liczby sprzedanych urządzeń. Według Stephena Bakera, doradcy ds. technologii z NPD, za tak dobrą sprzedaż odpowiada właśnie pandemia, która uziemiła wielu graczy w domach, zachęcając ich do modernizacji swoich stanowisk.

W 2020 roku zaobserwowaliśmy zauważalny wzrost zarówno w liczbie pecetowych graczy, jak i czasie oraz pieniądzach inwestowanych w granie na pecetach – zauważył Mat Piscatella, ekspert NPD w zakresie gamingu.

Tak dobre wyniki udało się wypracować mimo problemu z zakupem najbardziej pożądanych podzespołów końcówki 2020 roku, czyli nowych kart graficznych z rodziny RTX. Wielu graczy planowało zakupić je m.in. przy okazji premiery Cyberpunka 2077, ale NVIDIA nie była w stanie sprostać popytowi na te karty, co zaowocowało ich błyskawicznym wyprzedaniem się we wszystkich sklepach. Gdyby korporacji udało się zapewnić płynność dostaw nowych RTX-ów, dane sprzedażowe prezentowałyby się jeszcze lepiej.

Czas wzmożonego zainteresowania podzespołami gaminowymi powoli dobiega jednak końca. Zdaniem NPD Group ten sektor branży technologicznej dąży do stabilizacji i w 2021 roku należy spodziewać się znacznie mniejszych wzrostów w skali roku, sięgających zaledwie 3%. A czy Wy również wykorzystaliście czas pandemii do zmodernizowania swoich komputerów?