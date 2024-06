W głowie się nie mieści 2 - dlaczego usunięto Wstyd i Winę? Nowe informacje

fot. Crystal Kung/Pixar

W głowie się nie mieści 2 wprowadzono kilka nowych emocji. Okazuje się jednak, że miało ich być jeszcze więcej. Oprócz postaci przedstawiających Zazdrość, Nudę, Niepewność, Zakłopotanie i Nostalgię, planowano dodać też Wstyd i Poczucie winy. Scenarzystka filmu, Meg LeFauve, postanowiła trochę rozwinąć ten temat.

W głowie się nie mieści 2 - dlaczego usunięto Wstyd i Winę?

Meg LeFauve zdradziła w rozmowie z portalem ComicBook.com:

Jeśli chodziło o emocje, przez naprawdę długi czas staraliśmy się wprowadzić do filmu Wstyd i Winę. Wstyd jest bardziej wyrazem nienawiści do samego siebie - czymś, co cię atakuje. Rozmawialiśmy na ten temat z wieloma ekspertami. Różnica jest taka, że Wstyd nie jest dla ciebie dobry, ponieważ cię atakuje, z kolei Wina dotyczy brania odpowiedzialności za swoje czyny i twojego zachowania, a nie tego, kim jesteś.

Ale nigdy nie pasowało to do reszty filmu. Naprawdę musieliśmy skupić się w przypadku tej historii na Niepewności. Fabuła stawała się zbyt zagmatwana. Ale myślę, że wszyscy mamy w głowie takiego krytyka i po części udało nam się dotknąć tego tematu z projekcjami, które tworzyła Niepewność. Więc wprowadziliśmy ten element, ale ostatecznie uznaliśmy, że ten wątek nie jest najważniejszy.

Wygląda więc na to, że Wstyd i Wina zostały usunięte z W głowie się nie mieści 2, ponieważ z nimi robiło się trochę zbyt tłoczno w głowie Riley. Twórcom zależało, by fabuła tej części skupiła się na Niepewności, więc wprowadzenie kolejnych emocji mogło spowodować za duży chaos, odciągający uwagę widza od głównego problemu.

W głowie się nie mieści 2 - Wina oraz Podejrzliwość na grafikach koncepcyjnych

Prace przedstawiają kilka różnych pomysłów na skasowanych bohaterów. Twórcy W głowie się nie mieści 2 wyobrażali sobie Winę jako małego, fioletowego mężczyznę, który nosi duży plecak lub zakuty jest z kulą na łańcuchu. Z kolei Podejrzliwość - kolejna emocja, z której zrezygnowano - miałaby być detektywką w prochowcu lub swetrze, a niektóre z jej wariantów ma zasłoniętą twarz.