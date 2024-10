Zwiastun filmu W klatce. Świat MMA wkracza na Netflixa

fot. Netflix

W klatce to serial zapowiadany przez Netflix jako "emocjonująca opowieść" o ambitnym outsiderze, który przygotowuje się do niespodziewanej walki z wyjątkowo brutalnym zawodnikiem. Trudno jednak odmówić w momencie, gdy starcie w klatce równa się ogromnej, życiowej szansie. Co ciekawa, produkcja zadebiutuje w listopadzie, na krótko przed zaplanowaną walką Mike'a Tysona i Jake'a Paula, która będzie transmitowana na żywo na platformie streamingowej.

W klatce - fabuła, obsada, premiera

Młody zawodnik MMA robi wszystko, aby wybić się na zawodowstwo, do chwili, gdy niespodziewana walka stawia go przed wielką szansą — i brutalnym przeciwnikiem. Twórcą serialu jest Franck Gastambide.

Na ekranie zobaczymy między innymi Melvina Boomera. Co ciekawe, do obsady należą również dwie legendy mieszanych sztuk walki: Jon Jones oraz Georges Saint-Pierre.

Serial zadebiutuje 8 listopada na platformie streamingowej Netflix.