Duma i uprzedzenie z kolejną adaptacją w drodze. Tym razem powstanie serial Netflixa

Jak informuje Deadline, Netflix pracuje nad nową adaptacją klasycznej powieści Jane Austen Dumy i uprzedzenia. Za scenariusze odpowiada Dolly Alderton, brytyjska dziennikarka, którą szczególnie czytelnicy mogą kojarzyć jako autorkę książki Wszystko, co wiem o miłości. Natomiast projekt jest nadal na wczesnej fazie rozwoju, stąd istnieją szanse, że nie trafi na ekrany. Jeżeli to jednak nastąpi, Netflix zyska kolejną adaptację Austen, zaraz po filmie Perswazje z 2022 roku, w którym Dakota Johnson zagrała główną rolę.

Netflix odmówił portalowi Deadline komentarza w tej sprawie.

Duma i uprzedzenie - fabuła, adaptacje

Powieść opowiada o siostrach Bennett, które dorastają w przekonaniu, że ich celem jest znalezienie dobrego męża, w korzystny dla nich sposób. Jednak Elizabeth się temu sprzeciwia. Swoje poglądy rozważy na nowo po spotkaniu z panem Darcy'm.

Przez ostatnie dekady powstało wiele ikonicznych adaptacji powieści Austen. Do tych szczególnie wartych zapamiętania należy film z 2005 roku, w którym zobaczyliśmy Keirę Knightley i Matthew Macfaydena na jednym ekranie. 10 lat wcześniej pojawiła się wersja BBC z Jennifer Ehle i Colinem Firthem.

