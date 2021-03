W lesie dziś nie zaśnie nikt: polski slasher doczeka się kontynuacji! Kiedy premiera?

fot. Michał Chojnacki / Akson Studio

W lesie dziś nie zaśnie nikt to polski slasher inspirowany klasykami gatunku z lat 80. Fabuła skupia się na grupie nastolatków uzależnionych od technologii, którzy trafiają na obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Razem muszą stawić czoło zagrożeniu i walczyć o swoje prawdziwe życie. W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Pytanie brzmi: czy wyjdą z tego wszystkiego cało?

Ten samoświadomy polski slasher, którego twórcy umiejętnie czerpią z klasyków gatunku, doczeka się kontynuacji. Premiera 2. części filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt odbędzie się już w październiku 2021 roku na platformie Netflix! Przy okazji, zachęcamy do lektury naszej recenzji pierwszej odsłony - wyjaśniamy, dlaczego przypadła nam do gustu. Z chęcią rzucimy też okiem na sequel!

W obsadzie są Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Stanisław Cywka, Sebastian Dela, Michał Lupa, Gabriela Muskała, Piotr Cyrwus, Olaf Lubaszenko, Mirosław Zbrojewicz, Wojciech Mecwaldowski oraz Michał Zbroja.