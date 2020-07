W YouTubie będzie jeszcze więcej reklam

Źródło: Pixabay

Reklama internetowa jest jednym z najważniejszych źródeł dochodu Alphabet, spółki-matki Google. Nic więc dziwnego, że firma robi co może, aby zmaksymalizować wpływy z tej działalności. W najbliższym czasie wprowadzone zostaną zmiany, dzięki którym zarówno korporacja, jak i współpracujący z nią twórcy, będą mogli liczyć na wyższe zarobki.

Dziś nagrania reklamowe w YouTubie najczęściej oglądamy na początku filmów, ale twórcy mogą umieścić je także wewnątrz nagrań, o ile te mają długość co najmniej 10 minut. Google planuje złagodzić te ograniczenia, a co za tym idzie - zwiększyć pulę materiałów klasyfikujących się do umieszczenia przerwy reklamowej.

Nowe zasady wejdą w życie 27 lipca 2020 roku. Zgodnie z uaktualnionymi zapisami reklamy wideo będą mogły przerywać nagrania o długości co najmniej 8 minut. Na tym jednak nie koniec zmian, gdyż Google automatycznie włączy je we wszystkich klasyfikujących się filmach. Oznacza to, że trafią one zarówno do nowo publikowanych nagrań jak i tych, które funkcjonują w serwisie od dawna. Nawet tych, w których twórcy dotychczas nie włączyli promocji tego typu.

Zobacz także:

Tym samym Google znacząco zwiększy liczbę reklam wyświetlanych na platformie YouTube. Twórcy, którzy nie godzą się na nowe zasady, będą mogli wyłączyć automatyczne dodawanie reklam przerywnikowych za pośrednictwem YouTube Studio.