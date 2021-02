Walker - premiera serialu zanotowała świetną oglądalność. Chuck Norris dał błogosławieństwo Jaredowi Padaleckiemu

The CW

Serial stacji The CW Walker, czyli nowa wersja kultowego Strażnika Teksasu, zadebiutował 21 stycznia. W sieci pojawiła się informacja na temat oglądalności premierowego epizodu. Otóż łącznie obejrzało go 3,71 mln widzów. Jest to najlepszy wynik stacji The CW od czasu odcinka produkcji Flash, który pojawił się na antenie 9 października 2018 roku. Jest to również najlepszy wynik premiery serialu stacji od debiutu Legends of Tomorrow 21 stycznia 2016 roku.

Ponadto wcielający się w tytułową rolę w projekcie Jared Padalecki wyjawił, że przed rozpoczęciem prac zgłoszono się do Chucka Norrisa, odtwórcy roli Walkera w oryginalnym serialu, aby uzyskać jego błogosławieństwo. Okazało się, że aktor nie miał z tym problemu i chętnie go udzielił.

fot. materiały prasowe

Bohaterem serialu jest Cordell Walker, wdowiec i ojciec dwójki dzieci, który powraca do Austin po dwuletniej pracy pod przykrywką. Na miejscu próbuje odbudować relacje z rodziną, przy okazji rozpoczynając pracę ze swoją nową partnerką w Strażnikach Teksasu. Bohater odkrywa nowe fakty na temat śmierci swojej żony. Okazuje się, że mogła zostać zamordowana.