Wampiry: Dziedzictwo - ranking postaci. Kto jest najjaśniejszym punktem serialu?

Wampiry: Dziedzictwo to kontynuacja seriali Pamiętniki wampirów oraz The Originals, która opowiada o kolejnym pokoleniu bohaterów w świecie magii, wampirów, wilkołaków, czarownic i innych nadnaturalnych istot. Jak każdy tego typu serial oparty jest on na grupie postaci, które stają się motorem napędowym fabuły i jej fundamentem.

Jako trzeci serial w tym uniwersum twórcy mogli korzystać ze znanych postaci, ale - jak na razie - dużą rolę ma tylko Alaric Saltzman (Matthew Davis), który pełni rolę dyrektora szkoły dla wyjątkowego kolejnego pokolenia osób z nadnaturalnego świata.

Nowe pokolenie zostało obsadzone nieznanymi, młodymi aktorami, dla których Wampiry: Dziedzictwo to pierwsze duże role i pole do rozwoju własnego warsztatu i zdobywania doświadczenia.

Sam ranking postaci oparty jest na całokształcie, czyli w kryteriach pod uwagę bierzemy: rola w fabule, sympatyczność, decyzje postaci, zachowanie i wiarygodność kreacji stworzonych przez aktorów. Nie da się ukryć, że każda postać jest tutaj sympatyczna i dobrze się sprawdza na ekranie, ale gdy weźmiemy pod uwagę detale, wówczas ułożenie rankingu działa inaczej. Na przykłady zachowanie i decyzje sióstr Saltzman czasem są kuriozalne i irytujące, a na przykład Hope czasem wybiera ścieżki w życiu, które zamiast sympatii, budują lekką niechęć lub antypatię. Tego typu motywy są istotne w kryteriach, by ułożyć ten ranking. Pod uwagę bierzemy głównych bohaterów, czyli bez czarnych charakterów.

Wampiry: Dziedzictwo - ranking postaci

