WandaVision - główna scenarzystka potwierdza, że pomysł na serial należał do Kevina Feige

Źródło: Marvel/Disney+

Akcja serialu WandaVision rozgrywa się zaledwie kilka tygodni po Avengers: Koniec gry. Pewne wydarzenia powodują, że jako widzowie oglądamy podróż Wandy i Visiona przez wszystkie kluczowe dekady amerykańskiej telewizji.

Główna scenarzystka serialu, Jac Schaeffer przyznała w rozmowie z EW, że pomysł na sitcomową formułę należał do szefa Marvel Studios, Kevina Feige.

Pomysł należy do Kevina Feige. To była jego inicjatywa, aby połączyć Wandę i Visiona z historią seriali komediowych.

Scenarzystka wyjaśnia, że Feige opierając się na długiej historii komiksów o Wandzie i Visionie, gdzie występowały elementy podmiejskiego życia, uznał, że te rzeczy będą ze sobą współgrały. Inspiracją dla WandaVision są po części klasyczne miniserie Marvel Comics Vision and the Scarlet Witch - o młodej parze porzucającej pracę superbohaterów przenosząc się na przedmieścia Leonii w stanie New Jersey oraz komiks Tom Kinga Vision, w którym widzimy funkcjonowanie rodziny syntezoidów.

Schaeffer została zaproszona do projektu, gdy pomysł był już wdrażany i miała za zadanie nadania mu kształtu. Twórczyni odniosła się także do presji, którą odczuwała przed premierą serialu.

Przez większość procesu tworzenia czułam się odizolowana od tego rodzaju stresów. Presja tak naprawdę głównie była taka - czy Kevin Feige to polubi? Tak wyglądał mój dzień - Czy Kevinowi się to spodoba? A potem, czy mnie samej się to podoba? Czy będę z tego dumna? Czy mój zespół będzie z tego dumny?

Słowa te możemy odnieść do anonimowych wypowiedzi scenarzystów twierdzących, że brak osoby showrunnera w przypadku seriali MCU może być szkodliwy dla branży. Poczytacie o tym więcej na naszej stronie. Przekazujemy także informację o tym, że produkcja WandaVision od 14 maja jest na Disney+ dostępna z napisami oraz dubbingiem w języku polskim. To nie musi nic oznaczać w kontekście wejścia platformy VOD do naszego kraju.