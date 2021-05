Seriale MCU bez funkcji showrunnera. Jak reaguje na to Hollywood?

Źródło: Marvel/Disney+

Marvel Studios zrezygnowało z zatrudniania showrunnerów przy swoich serialach, a nominuje zamiast tego "głównych scenarzystów". Kiedy Kevin Feige ogłaszał osobę odpowiedzialną za serial Falcon i Zimowy żołnierz, użył określenia "główny scenarzysta". Choć wielokrotnie w kontekście Malcolma Spellmana mówiło się o nim jako showrunner, słowa użyte przez Feige nie były przypadkowe. W amerykańskiej telewizji model showrunnera funkcjonuje od lat i sprawdza się, jednak w przypadku seriali MCU dokonano zmiany. Wszystko dlatego, że Feige traktuje te produkcje niczym sześciogodzinne filmy.

Oznacza to posiadanie głównego scenarzysty z możliwością dopuszczenia innych scenarzystów piszących poszczególne odcinki (tak było chociażby w WandaVision i Falcon i Zimowy Żołnierz). Showrunner jest jednak bardziej autonomiczną funkcją, niezależną od innych. W MCU należy dbać o spójność z uniwersum, co oznacza np. raportowanie postępów przed producentami z Marvel Studios. Jeden z anonimowych scenarzystów skomentował sprawę w rozmowie z Variety twierdząc, że jeszcze Marvel odczuje skutki tego działania. Uważa, że twórcy niższego szczebla na pewno zgodzą się na te warunki, ponieważ praca dla Marvela jest ogromną szansą, ale doświadczeni showrunnerzy nie będą prawdopodobnie się na to godzić.

Inny z komentujących uważa, że nigdy nie będzie pracować nad serialem Marvela. Oni już mają showrunnera - jest nim Kevin Feige - twierdzi. Rozumie takie podejście, ale jednocześnie sam nie chciałby pracować w ten sposób. Jeden z showrunnerów w rozmowie z Variety obawia się, że nowa polityka zmieni podejście wśród innych stacji telewizyjnych lub platform streamingowych.

W kręgu scenarzystów, w którym się obracam, istnieje absolutna obawa, że ​​ludzie wracają do idei, że to filmowiec czyni tę historię wyjątkową, a nie scenarzysta.

Brak osoby showrunnera oznacza mniejszy wpływ na historię, ale przez to również mniejsze zarobki. Czy to tylko poszczególne głosy, a może faktycznie branża niepokoi się działaniami Marvel Studios i Disney+? Zapewne z czasem będzie na ten temat więcej dyskusji.

