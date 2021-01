WandaVision - tak prezentuje się logo organizacji S.W.O.R.D z serialu. Nowy spot i grafiki

Disney+

WandaVision będzie czymś, czego jeszcze w MCU nie było. Wszystkie materiały promujące wskazują, że całość będzie miała formułę przypominającą klasyczne amerykańskie sitcomy z różnych dekad. Będzie także nowym otwarciem dla Kinowego Uniwersum Marvela.

W sieci znalazły się nowe grafiki promujące widowisko, na których otrzymaliśmy m.in. logo organizacji SWORD. W komiksach jest to bliźniacza do SHIELD organizacja, która zajmuje się z kolei zagrożeniami z kosmosu. W produkcji MCU pełna nazwa organizacji brzmi: Sentient Weapon Observation Response Division. Jest to zatem inne rozwinięcie akronimu niż w komiksach, w których mamy: Sentient World Observation and Response Department. Zmiana nie jest może aż tak znacząca, ale to może oznaczać nieco inny obszar działania organizacji SWORD w MCU. Na grafikach otrzymaliśmy logo oraz wizerunek Moniki Rembeau, która będzie członkinią SWORD. Zobaczcie:

https://twitter.com/feiticeiraescbr/status/1349067128289325059

W serialu w dorosłej wersji zadebiutuje Monica Rembeau, która po raz pierwszy pojawiła się w MCU jako mała dziewczynka w filmie Kapitan Marvel. W komiksach Monica była porucznikiem policji. Wszystko zmieniło się jednak w momencie, gdy poraziła ją energia z broni pochodzącej z innego wymiaru. Uzyskała supermoce i została okrzyknięta nową Kapitan Marvel. Wtedy też dołączyła do Avengers. Zobaczcie oficjalny plakat z bohaterką stylizowany na lata 50. (w tej roli Teyonah Parris):

Mamy też ostatni zwiastun w postaci minutowego wideo, na którym widać kilka nowych scen. Zobaczcie:

Premiera serialu 15 stycznia na Disney+.