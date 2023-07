WandaVision - ujawniono wczesne plany scenarzystów. Dotyczyły Doktora Strange'a

Marvel

WandaVision to pierwszy serial Marvel Studios, który każdego tygodnia zapraszał widzów do dyskutowania i teoretyzowania na temat tego, co pojawi się w kolejnych odcinkach. Im bliżej finału, tym bardziej spodziewano się nie tylko ujawnienia Mephisto, ale też liczono na pojawienie się w finale Doktora Strange'a.

Wiedzieliśmy, że Strange miał pojawić się w finale, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Dokonano zmian w scenariuszu i ostatecznie zabrakło postaci granej przez Benedicta Cumberbatcha. Teraz jednak fani rozszyfrowali notatki scenarzystów, wskazująca na kilka z pierwotnych planów.

Ze zdjęcia przedstawiającego pokój scenarzystów, wyostrzono znajdujące się za dwoma scenarzystkami karteczki z pomysłami. Na jednej z nich możemy przeczytać, że Agatha Harkness pierwotnie zamierzała uwięzić Monicę Rambeau w piwnicy, a podczas jednej ze scen otwierając drzwi do szafy, ujawniłby się uwięziony przez nią Doktor Strange w Wymiarze Lustrzanym. Wyraźnie chodziło zatem o to, że bohater przybył interweniować do Westview, ale został powstrzymany przez Agathę, co ma więcej sensu niż całkowita jego bierność.

https://twitter.com/ScarletWitchUpd/status/1681809117428555776