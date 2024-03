Wanted 2 - scenarzysta pierwszej części o szansach na kontynuację. "Tak, mamy scenariusz"

Reklama

Wanted: Ścigani to produkcja z 2008 roku z Jamesem McAvoyem i Angeliną Jolie w rolach głównych. Film został wyreżyserowany przez Timura Biekmambietowa na podstawie komiksu J.G. Jonesa i Marka Millara. Historia śledziła poczynania Wesleya Gibsona, który odkrył swoje niesamowite zdolności i fakt, że jego ojciec należał do elitarnej organizacji zabójców. Film Biekmambietowa przyjął się dobrze przez krytyków i publiczność - w tej chwili w serwisie Rotten Tomatoes ma wynik kolejno 71% i 69%. Była to również produkcja, która sporo zarobiła w kinach.

Wanted 2 - scenarzysta o szansach na kontynuację

Wanted 2 wydawało się pewniakiem, ale do jego realizacji nigdy nie doszło, a od jedynki minęło już 16 lat. O niezrealizowanej produkcji, wokół której było całe mnóstwo zamieszania, wypowiedział się scenarzysta pierwszej części, Michael Brandt:

Mieliśmy pomysł na kontynuację. Napisaliśmy go i zaproponowaliśmy. Wydawało się, że studio było tym zainteresowane. I Timur, który wyreżyserował pierwszą część, również był zainteresowany, ale miał na to inny pomysł. [...] Zasugerował on kilka zmian, a entuzjazm studia przygasł. Zmiana nastawienia była "szybka i wściekła". Kontynuacja Wanted: Ścigani została w tyle, a inne rzeczy ruszyły z produkcją. [...] Tak, jest scenariusz. Bardzo mi się on podobał i chciałbym, żeby został zrealizowany. Myślałem, że to dobra kontynuacja do pierwszej części. Ale jak na razie straciliśmy pęd. Czasem dzwonią do mnie ludzie i producenci, którzy mówią: "Czy możemy to ożywić?", na co odpowiadam: "Tak, mamy scenariusz". Odpowiadają, że "kochają scenariusz", a kiedy każe im zadzwonić do studia, to tam całość z jakiegoś powodu umiera.