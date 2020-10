Warner Bros i Universal planują kupić kina dla ratowania branży? Szefowe firm odpowiadają

AMC

Pandemia koronawirusa sprawiła, że branża kinowa w USA znajduje się w naprawdę opłakanym stanie. Bierze się to oczywiście z obostrzeń dotyczących zamknięcia kin, a w miejscach, gdzie są one otwarte z ubogiego repertuaru, ponieważ wytwórnie przenoszą premiery swoich wielkich projektów na kolejne lata. Donna Langley, prezes Universal Filmed Entertainment Group i Ann Sarnoff , prezes i dyrektor generalna Warner Bros wzięły udział w panelu Milken Institute Global Conference poświęconym wpływowi pandemii na Hollywood. W czasie spotkania panie zostały zapytane o to, czy ich firmy mają zamiar kupić sieci kinowe dla ratowania branży. Obydwie zgodnie odpowiedziały, że na razie nie ma takich planów, co wydaje się logiczne, ponieważ cała branża kinowa ucierpiała finansowo przez pandemię, również wielkie spółki medialne.

Kino AMC

Langley powiedziała, że Universal pozostaje zaangażowany w kinach, powołując się na precedensową umowę studia z siecią multipleksów AMC jako dowód wsparcia tego elementu w modelu biznesowym. Natomiast Sarnoff stwierdziła, że jako socjolog wierzy, że ludzie chcą przeżywać wspólne doświadczenie kinowe, zwłaszcza jeśli chodzi o takie gatunki jak film przygodowy, horror czy widowiska superbohaterskie. Ma nadzieję, że wystawcy kinowi wyjdą z całej sytuacji jeszcze silniejsi i kibicuje im.