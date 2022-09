Wciąż trwają poszukiwania nowego szefa DC Films. Dan Lin nie jest już brany pod uwagę

Warner Bros.

Producent filmowy Dan Lin prowadził rozmowy z Warner Bros. Discovery w sprawie przyjęcia posady szefa DC Films, ale odpadł z gry o stanowisko częściowo z powodu jego zobowiązań wobec firmy Rideback. Tym samym The Hollywood Reporter podkreśla, że Lin nie zostanie nowym Kevinem Feige w DC.

Źródła podają, że wiele czynników skomplikowało rozmowy z Warner Bros. Discovery, a głównym punktem spornym były zobowiązania Lina wobec Rideback, jego firmy producenckiej oraz Rideback Rise, przedsiębiorstwa non-profit. Negocjacje poszły w kierunku wynagrodzenia i wizji, ale Rideback skomplikowało sprawę. Jeden ze scenariuszy zakładał, że WBD przejmie udziały w firmie, choć ich wielkość była od początku niejasna. Negocjacje doszły zatem do ściany i żadna ze stron nie miała pomysłu na to, jak przejść trudności i tym samym posada szefa DC Films wciąż jest do wzięcia.

Dan Lin jako producent zajmował się wcześniej dwoma częściami filmowego Sherlocka Holmesa, a także odpowiedzialny był za dwie odsłony z serii LEGO - LEGO: Przygoda oraz LEGO Batman: Film. Produkował też inne widowiskowe filmy - To, Godzilla II: Król Potworów, Aladyn oraz Godzilla kontra Kong. Zobaczymy rozwój wydarzeń już niebawem pewnie poznamy nowe nazwiska kandydatów, ale nie jest tajemnicą, że szef Warner Bros. Discovery, David Zaslav pragnie stworzyć filmowe uniwersum z postaciami DC, które będzie osiągać podobne wyniki do Marvel Studios.

