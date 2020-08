We wrześniu zadebiutuje smartfon Microsoft Surface Duo z podwójnym ekranem

Zdjęcie: Microsoft

Na blogu Microsoftu niespodziewanie pojawiła się zapowiedź dwuekranowca z Androidem, smartfona Microsoft Surface Duo. Choć amerykańska korporacja od lat romansowała z systemem operacyjnym Google, rozwijając portfolio aplikacji mobilnych dostępnych w tym środowisku, nie miała jeszcze okazji zaprezentować własnego androidofonu.

Z informacji prasowej wynika, że Microsoft Surface Duo trafi do dystrybucji już 10 września i z dużą dozą prawdopodobieństwa pojawi się na rynku wcześniej niż inny nowy składak z Androidem, Galaxy Z Fold 2. Samsung zorganizuje konferencję poświęconą temu urządzeniu 1 września i to w tym dniu Galaxy Z Fold 2 prawdopodobnie trafi do przedsprzedaży. Istnieje jednak niewielka szansa, że ta skończy się przed 10 września.

Microsoft Surface Duo prezentuje nieco inne podejście do składanych smartfonów niż jego południowokoreański konkurent. Zamiast elastycznego ekranu zdecydowano się wykorzystać dwa odrębne panele, co pozwoliło znacząco obniżyć cenę urządzenia. Choć Surface Duo kosztuje 1399 $ i jest droższy niż amerykańska wersja Samsunga Galaxy Note 20 Ultra (1299 $), za pierwszego Galaxy Folda w dniu premiery trzeba było zapłacić aż o 600 $ więcej. Wśród urządzeń tego typu tańszy jest jedynie Galaxy Z Flip, ale to gadżet o znacznie mniejszych gabarytach, stworzony dla klientów poszukujących współczesnych odpowiedników telefonów z klapką, a nie hybryd telefonu i tabletu.

Microsoft Surface Duo odda nam bowiem do dyspozycji dwa 5,6-calowe ekrany, które po rozłożeniu pozwolą pracować na 8,1-calowej powierzchni roboczej. Korporacja zauważa, że będzie to także jedno z najsmuklejszych urządzeń mobilnych na rynku, gdyż po rozłożeniu będzie miało jedynie 4,8 mm grubości. W złożonej formie Surface Duo będzie co prawda dwukrotnie masywniejszy, ale niespełna centymetrowej grubości smartfon bez problemu zmieści się w naszych kieszeniach – wszak topowy Huawei P40 Pro ma 9 mm grubości.

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwsze podejście Microsoftu do stworzenia własnego telefonu. Firma próbowała wszak wypromować system Windows Phone we współpracy z Nokią, ten jednak okazał się porażką. Być może mariaż z Google okaże się lepszym pomysłem i smartfony od Microsoftu na dobre zagoszczą na rynku.