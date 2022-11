Weekend z Coca Colą w Multikinie. Szczegoły promocji

fot. materiały prasowe

W weekend od 18 do 20 listopada w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć polską komedię Nie cudzołóż i nie kradnij z Julią Wieniawą, Cezarym Pazurą i Mateuszem Banasiukiem w rolach głównych. Oprócz tego na ekranach debiutują królujące na festiwalach Chrzciny z Katarzyną Figurą oraz Bella i Sebastian: Nowe pokolenie - kontynuację animacji uwielbianej przez widzów.

Widzowie, którzy między 18 a 20 listopada br. wybiorą się do Multikina mogą skorzystać z weekendu z Coca Cola! Jest to specjalna promocja przygotowana przez Multikino. Klienci kupujący duży zestaw z Coca Colą otrzymają voucher, który od 1 do 31 grudnia br. będą mogli wymienić na bilet na dowolny film z repertuaru sieci Multikino.

Jakie filmy w grudniu będzie można zobaczyć w Multikinie? W premierowym repertuarze znajdą się między innymi:Wielki zielony krokodyl domowy, Śubuk, Avatar: Istota wody oraz I Wanna Dance With Somebody.

Weekend z Coca Cola odbędzie się między 18 a 20 listopada we wszystkich 45 kinach sieci Multikino: Biała Podlaska, Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg, Gdańsk, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kielce, Kłodzko, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Malta, Poznań 51, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Szczecin, Świnoujście, Świdnica, Tarnów, Tychy City Point, Tychy Park Gemini, Wrszawa Atrium Reduta, Warszawa Młociny, Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Wola, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze, Zgorzelec.

Bilet nabyty między 18 a 20 listopada br. nie będzie podlegał wymianie na wydarzenia specjalne. Liczba biletów, które zostaną rozdane podczas trwania akcji jest ograniczona. Regulamin akcji oraz szczegółowy repertuar są dostępne na stronie www.multikino.pl i w aplikacji mobilnej.