Nowe zdjęcia z wyczekiwanego prequela To. Koszmarne Derry nadchodzi

Ten moment, gdy najgorszy koszmar stanie się rzeczywistością... albo spełnionym marzeniem! Fani uniwersum To z pewnością wyczekują prequelowego serialu To: Witajcie w Derry, który trafi na platformę Max w 2025 roku. Właśnie w tej produkcji powróci znany Pennywise, odgrywany przez Billa Skarsgarda. Jeszcze w sierpniu zdjęcia dobiegły końca, co potwierdził jeden z twórców, Jason Fuchs. Zobaczcie pierwsze zdjęcia.

To: Witajcie w Derry - zdjęcia

To: Witajcie w Derry

Oto, jak prezentuje się logo nadchodzącego prequela. Jak widać, nie zabrakło w nim oczywistego nawiązania do Pennywise'a.

To: Witajcie w Derry - co wiadomo?

Do obsady należą Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline. Wspomniani aktorzy będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

Dodajmy, że Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu. Z kolei Fuchs napisał scenariusz do pierwszego epizodu. Twórcami projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Bill Skarsgård będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego.