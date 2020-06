We're Here - będzie 2. sezon serialu dokumentalnego HBO

Źródło: HBO

We're Here jest serialem dokumentalnym HBO, w którym uznane drag queens Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara i Shangela Laquifa Wadley inspirują i uczą swoje "drag córki", jak wychodzić poza strefę komfortu.

Serial prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych jednorazowych drag queen show. Wyniki oglądalności i pozytywne reakcje przerosły oczekiwania stacji HBO, która dała zielone światło na realizację 2. sezonu.

Źródło: HBO

Serial zadebiutował 23 kwietnia 2020 roku i doczekał się sześciu odcinków. Produkcja zrealizowana została przez Stephena Warrena i Johnniego Ingrama oraz wyreżyserowana przez Petera LoGreco, który był także producentem wykonawczym wspólnie z Warrenem. Produkcja dostępna jest także na HBO GO.