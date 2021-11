Werewolf by Night obsadzony. Są nowe szczegóły halloweenowego projektu Domu Pomysłów

Fot. Marvel

Platforma Disney+ ma w planach stworzyć specjalną jednoodcinkową produkcję z okazji Halloween. Projekt nie ma jeszcze nazwy i ma w planach rozpocząć produkcję na początku 2022 roku. Jak informuje portal The Wrap, do głównej roli wybrano aktora, którym jest Gael Garcia Bernal. Artysta zdobył między innymi Złoty Glob za występ w serialu Mozart w miejskiej dżungli. Chociaż szczegóły produkcji są trzymane w tajemnicy, to wiele osób z branży spekuluje, że wcieli się w postać z komiksów Marvela, znaną jako Werewolf by Night.

Werewolf by Night to pseudonim używany przez dwóch bohaterów Marvela. Jednym z nich jest Jack Russell, który po raz pierwszy pojawił w numerze Marvel Spotlight w 1972 roku. Postać jest potomkiem mistycznie zmienionych ludzi, znanych jako Likantropy. Z czasem nauczył się przemieniać z własnej woli i bez pomocy pełni księżyca. Po transformacji umiał też zachować swój intelekt. Drugie wcielenie to Jake Gomez, który pochodzi z plemienia rdzennych Amerykanów, przeklętych likantropią. Bohater z czasem wchodzi w konflikt z firmą farmaceutyczną, która ma bardzo złe intencje.

Chcielibyście zobaczyć Werewolf by Night na małym ekranie?