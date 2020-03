Westworld - jak wypada 3. sezon? Mieszane recenzje krytyków

Serial Westworld powróci już niedługo na HBO wraz z 3. sezonem. W nim hosty wydostają się poza park. Wkrótce zaczyna się walka o dominację. Dolores będzie musiała zmierzyć się z tajemniczą postacią graną przez Vincenta Cassela, który nasyła na nią nieoczekiwaną postać. W międzyczasie nasza bohaterka pozna człowieka, który zmieni jej sposób postrzegania ludzi.

W sieci pojawiły się recenzje 3. sezonu i trzeba zauważyć, że nie wszystkie są pozytywne i raczej ten sezon podobnie jak poprzedni, wywołuje mieszane reakcje. Na ten moment produkcja ma 77% pozytywnych recenzji w serwisie Rottentomatoes (10 pozytywnych i 3 negatywne), ale tylko 6.99/10 średnich ocen.

Część komentujących zwraca uwagę, że tym razem fabuła jest nieco bardziej przejrzysta, choć dalej jest bardzo dużo tajemnic oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Cierpią niestety na tym bohaterowie, zwłaszcza nowe twarze wprowadzone do tej historii, bo zwyczajnie nie ma zbyt wiele miejsca na ich rozwój. Choć możemy wyczytać, że jest tutaj nieco więcej przygody, to jednak wielu krytykom brakuje emocji z 1. sezonu, kiedy to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z serialem o kowbojach i maszynach. Z większą przejrzystością fabularną często idą niestety tanie emocje, które w żaden sposób nie mogą rezonować z widzem. W bardziej negatywnych recenzjach możemy odnaleźć też takie słowa, jak "frustrujący" i męczący". W licznych pozytywnych opiniach zazwyczaj recenzenci zaznaczają, że nawet jeśli jest wciąż dobry poziom dla tego serialu, to jednak Westworld nie jest już tym samym serialem, który pamiętają widzowie z pierwszej odsłony serii.

Zobaczcie też galerię zdjęć z pierwszego odcinka 3. sezonu:

