Węże 2020 - Futro z misia najgorszym filmem roku

W tym roku po raz 9. odbyło się przyznanie Węży - nagród dla najgorszych filmów roku. Statuetki przyznaje PAW - Popkulturowa Akademia Wszystkiego, którą tworzą między innymi dziennikarze, krytycy, czy animatorzy kultury. Najwięcej wyróżnień trafiło do filmu Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego pt. Futro z misia (zwycięstwa w czterech kategoriach).

Dwa "wyróżnienia" zdobył z kolei film Diablo. Wyścig o wszystko. Drugi rok z rzędu wśród aktorów nagrody doczekał się Mikolaj Roznerski. W tym roku przyznanie nagród odbyło się w postaci okolicznościowego wideo, gdzie zaproszeni goście ogłaszali werdykty. Zobaczcie materiał oraz zwycięzców w dwunastu kategoriach:

WIELKI WĄŻ – NAJGORSZY FILM ROKU - Futro z misia (reż. Kacper Anuszewski, Michał Milowicz) za cudowną wycieczkę w filmową przeszłość, gdy żarty były przaśne, a fabuły obciachowe.

NAJGORSZA REŻYSERIA - Kacper Anuszewski i Michał Milowicz (Futro z misia)

NAJGORSZY SCENARIUSZ - Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, Kacper Anuszewski (Futro z misia)

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE - Misz Masz czyli Kogel Mogel 3 (reż. Kordian Piwowarski)

NAJGORSZA ROLA MĘSKA - Mikołaj Roznerski (Diablo. Wyścig o wszystko)

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA - Małgorzata Foremniak (Jak poślubić milionera)

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU - Cezary Pazura (Diablo. Wyścig o wszystko)

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE - Michał Milowicz i Przemysław Sadowski (Futro z misia)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA - goły tyłek Daniela Olbrychskiego (Polityka)

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY - Mateusz Ziółko i Tabb „Legiony” (Legiony)

NAJGORSZY PLAKAT - Serce do walki

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO - Impostor – org. The Hole in the Ground