What Happens Later - zwiastun filmu. Powrót Meg Ryan do komedii romantycznych

fot. materiały prasowe

What Happens Later to nowa komedia romantyczna Bleecker Street, oparta na sztuce Stevena Dietza Shooting Star. W filmie pojawią się Meg Ryan, znana z ról w produkcjach tego gatunku, oraz David Duchovny. Najnowszy zwiastun daje przedsmak tego zjawiskowego duetu. Zobaczcie sami.

What Happens Later - zwiastun

What Happens Later - fabuła

Z oficjalnego opisu Bleecker Street wynika, że historia skupia się na dwóch byłych kochankach, których losy zetkną się przez niefortunne wydarzenie. Bill (Duchovny) i Willa (Ryan) zostają uziemieni na lotnisku przez nagłą śnieżycę. Podczas całej długiej nocy okazuje się, że wciąż mają ze sobą wiele wspólnego. W trakcie rozmowy o ich wspólnej przeszłości i marzeniach, które niegdyś dzielili, zaczynają się zastanawiać, czy ich ponowne spotkanie może nie być przypadkowe. Być może przeznaczenie istnieje naprawdę?

What Happens Later - produkcja, premiera

Meg Ryan odpowiada również za reżyserię filmu. What Happens Later to jej drugi reżyserski projekt, ale pierwszy w tym gatunku. Patrząc jednak na doświadczenie aktorki z komediami romantycznymi (Kiedy Harry poznał Sally, Masz wiadomość, Bezsenność w Seattle), zapowiada się na udaną produkcję. Oprócz tego, Ryan pisała scenariusz we współpracy z Kirkiem Lynnem.

What Happens Later - światowa premiera jest planowana na 13 października 2023 roku.