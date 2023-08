Saltburn - zwiastun. To nowy film twórczyni świetnej Obiecującej. Młodej. Kobiety.

fot. materiały prasowe

Reklama

Saltburn to nowy film w reżyserii Emerald Fennell, który jako reżyserka i scenarzystka porwała widzów oraz krytyków filmem Obiecująca. Młoda. Kobieta. Za niego zdobyła mnóstwo nagród, w tym Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Jej nowy projekt to powrót po trzech latach i wszystko wskazuje na to, że ponownie może zachwycić. Tutaj również jest autorką scenariusza i stoi za kamerą.

Saltburn - zwiastun

Saltburn - o czym jest film?

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, więc tak naprawdę wiemy tyle, co widzimy w zwiastunie. Wiemy jedynie, że ma być to historia o obsesji.

Główną rolę gra Barry Keoghan, a towarzyszą mu Jacob Elordi (Euforia) i Rosamund Pike (Koło czasu). Fennell produkuje razem z Joseyem McNamarą (LuckyChap Entertainment), Tomem Ackerleyem i Margot Robbie. Prawa do dystrybucji kinowej na świecie ma Amazon Studios.

Saltburn - premiera w USA odbędzie się 24 listopada 2023 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.

Zobacz także: