Na X-Menów w A gdyby... ? nie było pozwolenia. Kiedy zadebiutuje 3. sezon?

Marvel/Disney+

Choć 2. sezon A gdyby...? spotkał się z naprawdę dobrym i chyba lepszym, niż pierwotnie oczekiwano przyjęciem ze strony krytyków i widzów, w sieci da się znaleźć głosy krytyczne. Części z internautów nie podoba się choćby to, że na ekranie w ramach gościnnych występów nie zobaczyliśmy znanych postaci z uniwersum Marvela z X-Menami na czele. Jak się jednak okazuje, na pokazanie mutantów w serialu od początku nie było zgody włodarzy MCU.

W nowym wywiadzie wyjawia to reżyser Bryan Andrews:

To w zasadzie nie wchodziło w grę. Stwierdzili: "Najpierw musimy to zrobić w filmie aktorskim, dopiero później zrobisz to ty". (...) Chcieliśmy korzystać z wszystkich zabawek, ale na tym polu były ograniczenia.

Mutantów mamy zobaczyć w tegorocznym serialu animowanym X-Men '97. W tym przypadku Marvel Studios najprawdopodobniej zerwało z poprzednimi ustaleniami o filmie aktorskim z uwagi na fakt, że produkcja ma być kontynuacją niezwykle popularnej i uwielbianej przez widzów historii X-Men.

Andrews zabrał także głos w kwestii tego, kiedy może zadebiutować 3. sezon What If... ? - wygląda na to, że premiera odbędzie się najwcześniej w 2025 roku:

Marvel Zombies Myślałem, że premiera mogłaby odbyć się pod koniec 2024 roku, ale to mało prawdopodobne. Jest grupa osób odpowiedzialnych za kontrolę dat premier i oni nieustannie przesuwają rzeczy na planszy, więc nie wiem, gdzie się teraz na niej znajdujemy - podobnie sprawa ma się z

