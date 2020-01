Mark Hamill jako Vesemir w Wiedźminie? Twórczyni serialu komentuje sytuację!

Mark Hamill jako Vesemir w serialu Wiedźmin? Tego chcą fani hitu Netflixa od miesięcy. Nazwisko pojawiło raz w jednej z twitterowych rozmów z producentką i twórczynią, Lauren Schmidt Hissrich, a sam aktor ze Star Wars skomentował lakonicznie, że jest zainteresowany. Po premierze temat wrócił ponownie i Hamill po raz kolejny wspomniał o tym na Twitterze, co nie umknęło uwadze Hissrich.

Brytyjski portal IGN.com zapytał ją o to w nowym wywiadzie, z którego wynika, że jest szansa na realizację marzeń fanów. Nie podjęto jeszcze decyzji ani nie rozpoczęto rozmów, ale jest zainteresowanie.

- Mark zawsze był w kręgu zainteresowań moich oraz naszego serialu. Jeszcze nie kontaktowaliśmy się z jego agentem, ponieważ jeszcze nie doszliśmy do castingu tej roli. Uwielbiam to, co się dzieje w Internecie i jak fani na to reagują. Oczywiście widzieliśmy, jak wielu fanów ma Wiedźmin, ale żeby dodać do tego jeszcze fanów Gwiezdnych Wojen? Mój umysł troszkę eksploduje z wrażenia! - mówi producentka.

Lauren S. Hissrich dodaje, że zawsze była wielką fanką Gwiezdnych Wojen, więc gdy Mark Hamill po raz pierwszy napisał tweeta na ten temat, była szczególnie podekscytowana.

- To była jedna z takich pierwszych chwil związanych z Wiedźminem, w których pomyślałam sobie: O, mój Boże! Czy to w ogóle możliwe? Mark Hamill wie, co to jest i byłby zainteresowany rolą? - wspomina

Przypomnijmy, że Vesemir jest najstarszym znanym wiedźminem, który tworzył i szkolił innych łowców potworów, w tym samego Geralta z Rivii. Bohater grany przez Henry'ego Cavilla wspominał o nim w pierwszym sezonie.

2. sezon jest już tworzony. W styczniu 2020 roku ruszyła preprodukcja.

