Wiedźmin 3: Dziki Gon wkrótce opuści usługę Xbox Game Pass

CD Projekt

Xbox Game Pass to niewątpliwie jedna z najciekawszych usług, które oferują dostęp do gier w ramach comiesięcznego abonamentu. Microsoft zadbał o rozbudowaną bibliotekę zróżnicowanych produkcji, a także o regularne jej rozbudowywanie o kolejne tytuły. Niestety czasami zdarza się, że pewne gry z abonamentu znikają po jakimś czasie i właśnie poznaliśmy kolejną ich partię, w której znajdzie się też Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Jak informuje serwis TrueAchievements, już 16 marca z Xbox Game Pass zniknie pięć gier: Alvastia Chronicles, Astrologaster, Bloodstained: Ritual of the Night, Kona i właśnie Wiedźmin 3. Wprawni gracze mogą jednak jeszcze zdążyć ukończyć przygodę Geralta z Rivii, bo dzieło CD Projekt RED jest co prawda długie i pełne aktywności pobocznych, ale dwa tygodnie powinny w zupełności wystarczyć na to, by przejść chociaż główny wątek fabularny.

Przypominamy, że miesięczny koszt usługi Xbox Game Pass wynosi 40 zł (konsole Xbox) lub 18,99 zł (PC). Zainteresowani mogą skusić się też na droższy, wyceniony na 60 zł, wariant Xbox Game Pass Ultimate, który zapewnia dostęp do bibliotek na PC i konsolach Xbox, a przy tym też wszystkie korzyści z Xbox Live Gold.