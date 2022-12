Wiedźmin 3: Dziki Gon - najpotężniejsze postacie z gry. Są mocniejsi niż Geralt i Yennefer

fot. CD Projekt

14 grudnia zadebiutowała wyczekiwana od dawna aktualizacja next-gen do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dzięki niej gracze mogą ponownie przeżyć przygodę stworzoną przez studio CD Projekt RED, tym razem jednak ciesząc się szeregiem usprawnień w postaci między innymi wyższej rozdzielczości czy płynności rozgrywki, a także innymi, pomniejszymi zmianami i dodatkami. My uznaliśmy tę niedawną premierę za dobrą okazję do tego, by przyjrzeć się bohaterom i złoczyńcom tej produkcji i wybrać spośród nich najpotężniejsze postacie z Wiedźmina 3.

Wiedźmin 3 - najpotężniejsi bohaterowie i złoczyńcy z gry CD Projekt RED

O pozycji danej postaci w lub istoty w rankingu decydowała przede wszystkim jej fizyczna lub magiczna moc, choć oczywiście są wyjątki. Nie mogliśmy na przykład nie uwzględnić tu Jaskra, który mimo regularnego wpadania w kłopoty, zawsze wychodzi z nich cało - a to już zasługuje na uznanie!

24. Jaskier

