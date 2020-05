Wiedźmin 3 z brelokami i przypinkami od Dark Horse. Zobacz zdjęcia

Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował pięć lat temu, ale nadal cieszy się dużą popularnością, którą dodatkowo spotęgowała premiera serialu Netflixa pod koniec ubiegłego roku. Nikogo nie powinno więc dziwić, że na rynek trafiają kolejne gadżety z tej produkcji. Firma Dark Horse, znana m.in. z komiksów, artbooków i figurek, zapowiedziała serię breloków oraz przypinek przedstawiających symbole z gry, inspirowane medalionami Szkoły Wilka, Yennefer oraz Triss Merigold.

Przypinki będą wysokie na 1,5 cala (ok. 3,80 cm), a breloki - 1,75 cala (ok. 4,45 cm). Każdy z tych produktów wyceniono na 9,99$ za sztukę, a więc około 41,60 zł. Premierę zaplanowano na 9 września.

Wiedźmin 3 - przypinki od firmy Dark Horse

Gra Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępna jest na PC i konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. I chociaż nadal nie poznaliśmy planów dotyczących kontynuowania serii, to przedstawiciele CD Projekt wielokrotnie podkreślali, że jest to dla nich istotna marka.