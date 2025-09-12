Wiedźmin - kiedy premiera 4. sezonu? Jest prawdopodobna data!
Wygląda na to, że premiera 4. sezonu Wiedźmina może nastąpić szybciej, niż się spodziewaliśmy. Informacja o terminarzu zajęć Liama Hemswortha to wyraźna sugestia dotycząca daty startu nowego sezonu. Kiedy może odbyć się premiera?
Niezawodny Redanian Intelligence ustalił, że Liam Hemsworth pojawi się w programie Kelly Clarkson już 28 października. Takie występy zazwyczaj związane są z promocją premierowego tytułu. Założono więc, że właśnie wtedy aktor będzie promować swój debiut w roli Geralta z Rivii w Wiedźminie. Wniosek jest taki, że premiera odbędzie się w ostatnim tygodniu października. Hemsworth pod koniec 2025 roku nie ma innego projektu, który mógłby promować.
Wiedźmin – co wiemy o 4. sezonie?
Przypomnijmy, że według planów showrunnerki Lauren S. Hissrich i jej ekipy fabularnie zostanie wyjaśnione, dlaczego Geralt nie wygląda już jak Henry Cavill i zmienił się w Liama Hemswortha. Wszystko ma rozpocząć się w przyszłości, w której historia Geralta i jego towarzyszy będzie opowieścią snutą dzieciom, wśród których pojawi się Nimue - doskonale znana fanom książek. Interpretacja wydarzeń ma być powiązana z tym, że jedni widzieli Geralta w jednej postaci, inni w innej.
Czwarty sezon Wiedźmina wciąż nie ma oficjalnej daty premiery. Netflix zamówił także piątą serię, do której zdjęcia już trwają. Będzie to finałowy sezon, zamykający całą opowieść.
Źródło: Redanian Inteligence
