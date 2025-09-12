Wiedźmin - kiedy premiera 4. sezonu? Jest prawdopodobna data!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Neflix

Reklama

Niezawodny Redanian Intelligence ustalił, że Liam Hemsworth pojawi się w programie Kelly Clarkson już 28 października. Takie występy zazwyczaj związane są z promocją premierowego tytułu. Założono więc, że właśnie wtedy aktor będzie promować swój debiut w roli Geralta z Rivii w Wiedźminie. Wniosek jest taki, że premiera odbędzie się w ostatnim tygodniu października. Hemsworth pod koniec 2025 roku nie ma innego projektu, który mógłby promować.

Wiedźmin – co wiemy o 4. sezonie?

Przypomnijmy, że według planów showrunnerki Lauren S. Hissrich i jej ekipy fabularnie zostanie wyjaśnione, dlaczego Geralt nie wygląda już jak Henry Cavill i zmienił się w Liama Hemswortha. Wszystko ma rozpocząć się w przyszłości, w której historia Geralta i jego towarzyszy będzie opowieścią snutą dzieciom, wśród których pojawi się Nimue - doskonale znana fanom książek. Interpretacja wydarzeń ma być powiązana z tym, że jedni widzieli Geralta w jednej postaci, inni w innej.

Czwarty sezon Wiedźmina wciąż nie ma oficjalnej daty premiery. Netflix zamówił także piątą serię, do której zdjęcia już trwają. Będzie to finałowy sezon, zamykający całą opowieść.