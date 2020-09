Wiedźmin - dwie znane z książek postacie zobaczymy w serialu wcześniej, niż sądziliśmy

fot. Netflix

Wieści z przesłuchań do 2. sezonu serialu Wiedźmin ujawniają dwie nowe, kluczowe dla opowieści postacie z książek. Słynący ze sprawdzonych doniesień serwis Redanian Intelligence przekazał, że jednym z bohaterów nowej serii będzie Jakub Fenn.

Wszyscy znający materiał źródłowy kojarzą to imię - Fenn wraz ze swym partnerem Codringherem prowadził zakład (nazywający się swoją droga "Codringher i Fenn") pod szyldem konsultacje i usługi prawne. W rzeczywistości byli detektywami; zajmowali się załatwianiem niewygodnych spraw, tropieniem, sprawdzaniem ludzi, wyszukiwaniem informacji i wieloma innymi, niekoniecznie zgodnymi z prawem rzeczami. Condringer był chory na astmę, a Fenn, uważany przez Geralta za mit i najłatwiejszy sposób wyłgania się Codringhera od ścigania, okazał się karłem z niepełnosprawnością. Nie opuszczał on swej pracowni i nie spotykał się z klientami; w zaciszu badał kolejne sprawy. W książkach - na zlecenie Geralta - wraz ze współpracownikiem szukał informacji na temat ludzi, którzy ścigali Ciri (i na temat samej Ciri). Ostatecznie śledztwo ściągnęło na "konsultantów" tragedię. Wątek tych postaci nie trwa długo, ma jednak istotne znaczenie dla fabuły książek.

Przesłuchanie, które można znaleźć na Vimeo, potwierdza, że Fenn pojawi się w 2. sezonie wraz ze swoim partnerem. Co ciekawe, te postacie poznajemy dopiero w 2. tomie sagi (Czas pogardy) - serial prawdopodobnie przedstawi je wcześniej, niż się spodziewano. Należy jednak pamiętać, że póki co jest to przeciek z castingów, nie zaś w pełni potwierdzona i oficjalna informacja.

Warto wziąć pod uwagę, że scenariusze scen castingowych są z reguły napisane specjalnie na przesłuchania, więc ostatecznie (choć zdarzają się wyjątki) najpewniej nie usłyszymy w serialu tych dialogów. Na potrzeby przesłuchań nazwy własne zastępowane są kryptonimami - w tym przypadku Cobb wydaje się zastępować Codringhera, Carthage to Cintra, a Ethan to najpewniej Emhyr, cesarz Nilfgaardu. Oprócz Iana Jaya kandydatem do roli jest też prawdopodobnie Kevin Davids.

https://twitter.com/AgencyAPM/status/1307009218726309888