Problem trzech ciał - amerykańscy politycy potępiają serialową adaptację powieści. Napisali list do Netflixa

Materiały prasowe

Jak informowaliśmy na początku września, Netflix stworzy serial oparty na powieści Problem trzech ciał chińskiego pisarza Cixina Liu, która jest pierwszą częścią bestsellerowej, epickiej trylogii science fiction Wspomnienie o przeszłości Ziemi. To oczekiwana przez rzeszę fanów adaptacja, jednak nie wszystkim ten pomysł się spodobał. Do ataku ruszyli amerykańscy senatorzy, którzy wysłali list do dyrektora generalnego Netflixa, Teda Sarandosa. Głównym argumentem z listu, który ma odwieść streamingowego giganta od realizacji projektu jest to, że Cixin Liu propaguje działania Komunistycznej Partii Chin w autonomicznym regionie Sinciang. Otóż możemy przeczytać, że Komunistyczna Partia Chin popełnia okrucieństwa wobec Ujgurów, mieszkańców regionu takie jak przymusowa praca oraz przymusowe sterylizacje i aborcje, co jest łamaniem praw człowieka.

Źródło: Rebis

Niestety według senatorów wiele amerykańskich firm nadal aktywnie lub milcząco zezwala na normalizację tych zbrodni, a adaptację powieści nazywają taką właśnie normalizacją. Powołują się na wywiad z Liu z 2019 roku, w którym pisarz nazwał wszystkich Ujgurów terrorystami. W liście możemy przeczytać, że w obliczu takich zbrodni w regionie nie istnieją już korporacyjne decyzje dotyczące samozadowolenia, a jedynie współudział w tym procederze. Ponadto senatorzy zawarli w swoim liście cztery pytania do władz Netflixa odnośnie całej sprawy. Oto one:

Czy Netflix zgadza się, że umieszczenie przez Komunistyczną Partię Chin od 1,8 do 3 milionów Ujgurów w obozach internowania lub pracy w oparciu o ich pochodzenie etniczne jest nie do przyjęcia?



Czy dyrektorzy Netflixa byli świadomi oświadczeń pana Cixina Liu dotyczących ludobójczych czynów KPCh przed zawarciem umowy adaptacji jego pracy? Jeśli tak, proszę przedstawić powody, które skłoniły Netflix do kontynuowania tego projektu. Jeśli nie, proszę opisać standardową procedurę stosowaną przez Netflix oraz luki, które doprowadziły do ​​tego niedopatrzenia.

Czy Netflix ma politykę dotyczącą zawierania umów z osobami publicznymi, które publicznie lub prywatnie promują zasady niezgodne z kulturą i zasadami firmy Netflix? Jeśli tak, proszę opisać te zasady. Jeśli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego ich nie ma.

Aby uniknąć dalszej gloryfikacji działań KPCh przeciwko Ujgurom lub uznania chińskiego reżimu i instytucji odpowiedzialnych za takie czyny, jakie kroki podejmie Netflix, aby krytycznie spojrzeć na ten projekt - aby uwzględnić szersze relacje firmy z panem Liu?