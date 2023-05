Wiedźmin - Jaskier będzie miał romans w 3. sezonie. Czy chodzi o jednego z królów?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Netflix

Promocja 3. sezonu serialu Wiedźmin jest jeszcze w początkowej fazie, ale co jakiś czas pojawiają się nowe informacje. Teraz za to mamy doniesienia z portalu Redanian Intelligence, że Jaskier będzie miał w nowej odsłonie wątek romantyczny.

Jednym z powracających tematów wśród widzów było życie miłosne Jaskra i to, czy jest biseksualny. Portal potwierdza, że tak właśnie jest i jego kochankiem w 3. sezonie będzie Król Radowid. Czytamy, że zapowiadano to już wcześniej, gdy na przesłuchaniu do roli Radowida, aktor flirtował z Jaskrem. Romantyczna relacja między nimi ma rozwijać się na przestrzeni całego sezonu. W nowym materiale Tudum promującym sezon, showrunnerka Lauren Hissrich ujawniła, że Jaskier zakocha się w trzecim sezonie Wiedźmina.

Jaskier się zakochuje [w trzecim sezonie] i to w postaci, którą fani znają i która pojawia się w książkach. To, co wydarzy się między nimi w tej serii, będzie miało skutki przez bardzo długi czas.

Wiedźmin - zdjęcia

Wiedźmin

Joey Batey, a zatem odtwórca roli Jaskra powiedział natomiast, że jego postać przeżyje swoje "hot girl summer".

Oglądanie jego życia miłosnego, opowiedzianego w bardzo wizualny sposób było naprawdę satysfakocnującym. Zapewniam, że te romanse są opowiedziane prawdziwie - z wyczuciem i ostrożnością, ebz uciekania się do stereotypów.

Zobacz także:

Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.