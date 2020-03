Wiedźmin - koncert muzyki z serialu w Polsce. Toss A Coin To Your Witcher na żywo!

O koncercie Jaskra na Open'er Festival 2020 póki co nic nie wiadomo, pewnym jest jednak, że duet Sonya Belousova i Giona Ostinelli (autorzy ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina) ogłosił koncert muzyki z serialu platformy Netflix na żywo! Trzeba przyznać, że jest to wydarzenie, o które fani zabiegali od momentu premiery produkcji. Choć wiele elementów serialu podzieliło fanów, co do dwóch z nich zdecydowana większość się zgadza i chwali je - są to Henry Cavill i... właśnie soundtrack. Przez ostatnie dwa miesiące mnożyły się głosy widzów, którzy chcieliby posłuchać tej ścieżki na żywo. W końcu będzie to możliwe.

Koncert muzyki z serialu Wiedźmin odbędzie się 30 maja 2020 roku w ramach Kraków Film Music Festival. Cena biletów mieści się w widełkach 50 do 100 złotych. Poniżej wideo, na którym twórcy ogłaszają występ:

https://twitter.com/SonyaBelousova/status/1234536581156917248

Jak mówią: po raz pierwszy soundtrack z hitu fantasy platformy Netflix będzie wykonywany NA ŻYWO 30 maja na Tauron Arena Kraków, w Polsce, jako część koncertu TV Series Gala. Dodają też: co najważniejsze, dołączcie do nas, by po raz pierwszy posłuchać wykonania Toss A Coin To Your Witcher (Grosza daj wiedźminowi) na żywo, z pełnym chórem! Posłuchamy też piosenki The Song of the White Wolf śpiewanej przez scenarzystę produkcji, Declana De Barrę. Pojawi się również skrzypaczka Lindsay Deutsch, która zaprezentuje słuchaczom akustyczne piosenki z 1. sezonu.

Muzyczne dzieła z Wiedźmina wykonane zostaną w Krakowie w ramach wspomnianego koncertu TV Series Gala wraz z utworami z Czarnobyla, Młodego papieża, Watahy czy Wikingów. 28 maja (osobny koncert) - odbędzie się za to koncert poświęcony Stranger Things.

Bilety kupicie tutaj.

Pełna rozpiska wydarzenia znajduje się tu.

Wiedźmin - na 2. sezon serialu musimy zaczekać do 2021 roku.