Wiedźmin - recenzje 1. sezonu już w sieci. Co mówią krytycy?

20 grudnia 2019 roku wygasło embargo na recenzje serialu Wiedźmin Netflixa. Prawdopodobnie jest kwestia, która interesuje miłośników świata wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego w dniu dzisiejszym. Wiedźmin Netflixa jest dostępny w platformie streamingowej i w końcu jest na wyciągnięcie ręki dla wszystkich subskrybentów platformy. Średnia ocen amerykańskich krytyków wynosi 5,8/10 przy 40 recenzjach.

W serwisie Rotten Tomatoes, 1. sezon serialu Wiedźmin ma w tej chwili ocenę 58% od krytyków (przy 40 recenzjach - 23 pozytywne, 17 negatywnych) i 88% od widzów (mamy aż 591 opinii). Daje mu to łączną ocenę pozytywną i wyraźnie świadczy o tym, że seans podobał się widzom. Jak mówią entuzjastycznie nastawieni krytycy, Wiedźmin Netflixa to dzieło oszałamiające pod względem wizualnym - widać, ile pracy włożono w realizację serialu oraz to, że dopięto go na ostatni guzik. Czuć tu duży powiew świeżości i motywy, których brakowało gatunkowi fantasy. Ci, którzy czytali powieść Sapkowskiego z zadowoleniem mówią, że produkcja jest wierna swojemu literackiemu pierwowzorowi i w pełni go honoruje. Pochwały zbiera także sam Henry Cavill, który jest nazywany Geraltem z krwi i kości i który dzięki tej roli może wreszcie odpiąć od siebie łatkę Supermana. Całość momentami porównywana jest do fantastycznej serii detektywistycznej, w której Geralt rozwiązuje kolejne sprawy i wciągany jest w coraz większe spiski. Warto jednak wspomnieć, że nawet w pozytywnych recenzjach pojawiają się drobne "ale" - nikt nie twierdzi bowiem, że to serial bez wad, a początkowe odcinki rzekomo są dosyć trudne w odbiorze zanim cała akcja się rozkręci. Mimo to jednak, w serialu dostrzegalne jest serce, bogactwo całego świata przedstawionego, humor i duży potencjał na więcej - to wszystko daje wystarczającą frajdę z seansu.

A skoro już o wadach mowa - sceptycy nazywają serial nieco chaotycznym i pozbawionym głębszego przekazu. Pojawiają się narzekania na niewykorzystany potencjał postaci oraz na to, że trudno przyswoić historię jeżeli wcześniej nie czytało się książek - krytycy wskazują na to, że nie wszystko jest dostatecznie wyjaśnione, co może wywoływać zagubienie i sprawiać, że koniec końców niewiele zostaje widzom w głowie. Jednocześnie twórcy rzekomo tracą czas na tworzenie postaci, które później są bezbarwne dla fabuły - to, że tak długo czeka się na rozwinięcie, które później nie okazuje się wcale spektakularne, również ma powodować lekkie frustracje.

Przeczytajcie naszą recenzję pierwszych odcinków Wiedźmina. Serial jest dostępny na platformie Netflix.