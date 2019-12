Maciej Musiał w Wiedźminie - kim jest, czy długo pożyje?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Maciej Musiał w Wiedźminie wciela się w postać Sir Lazlo, która nie była stworzona przez Andrzeja Sapkowskiego. Jest to bohater wymyślony specjalnie na potrzeby serialu fantasy Netflixa. Jest to rycerz Cintry, który pełni rolę kogoś w rodzaju ochroniarza księżniczki królestwa Cirilli. Ciri, w którą wciela się Freya Allan to jedna z trzech głównych postaci Wiedźmina.

Od kiedy wiemy, że Maciej Musiał występuje w serialu platformy, pojawiały się w sieci żartobliwie komentarze, że pewnie jest to niewielka rola lub gra zwłoki. Wbrew pozorom nie jest to aż taka mała rola. Polski aktor ma kilka scen z dialogami.

Rolą Musiała kończy się jednak na pierwszym odcinku, ponieważ jego bohater zbyt długo nie pożyje. Podczas ucieczki z Ciri z Cintry, w której żołnierze Nilfgaardu sieją zniszczenie, zostaje on zabity strzałą podczas pościgu. Zabił go złoczyńca zwany Cahir, który w serialu jest kształtowany na istotny czarny charakter. Wciela się w niego Eamon Farren.

Wiedźmin - serial dostępny jest w platformie Netflix.