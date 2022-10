Wiedźmin - rozpoczęto prace nad scenariuszami do sezonów 4. i 5. serialu?

materiały prasowe

Wiedźmin to popularny serial platformy Netflix oparty na serii powieści autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. We wrześniu 2022 roku zakończono zdjęcia do 3. sezonu widowiska i obecnie znajduje się on na etapie post-produkcji. Mimo tego, że odsłona nie miała jeszcze swojej premiery, to w sieci pojawiła się plotka, która informowała o tym, że Netflix szykuje sezony 4. i 5.. Mają one ponoć być kręcone na raz.

Portal Redanian Intelligence, bardzo dobrze poinformowany na temat produkcji, który odpowiadał za plotkę o sezonach 4. i 5., twierdzi na podstawie swoich źródeł, że rozpoczęły się już prace nad scenariuszami do obydwu odsłon. Zespół pisarski mają tworzyć Lauren Hissrich, Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D' Ambrosio i Troy Dangerfield, którzy pracowali również przy 3. sezonie. Oczywiście to jeszcze niepotwierdzona informacja, jednak portal już wcześniej dostarczał nam wielu newsów, które później sprawdziły się.

W obsadzie 3. sezonu znajdują się między innymi Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, Robbie Amell, Meng'er Zhang, Hugh Skinner i Safiyya Ingar. Premiera nowej odsłony latem 2023 roku.