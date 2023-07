Wiedźmin - serial nie zastosuje Brokilonu do zmiany Henry'ego Cavilla w Liama Hemswortha

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Henry Cavill zdecydował się odejść z serialu Wiedźmin po 3. sezonie, a Netflix znalazł jego następcę w postaci Liama Hemswortha. Dojdzie zatem do recastu roli Geralta i chyba najlepszym sposobem byłoby zrobienie tego w sposób naturalny, po prostu podmieniając aktora. Niestety, tak raczej nie będzie i przypominamy w tym miejscu słowa producenta wykonawczego, Tomka Bagińskiego, który stwierdził, że zmiana aktorów będzie uargumentowana w zgodzie z kanonem.

Jedną z najpopularniejszych teorii było zatem to, że Geralt poważnie ranny zostanie wyleczony w Brokilonie, a to doprowadzi do jego zmiany wyglądu. Portal Redanian Intelligence obala jednak ten pomysł. Poniżej spoilery.

W serialu - podobnie jak w książkach - dojdzie do starcia Geralta z Vilgefortzem, które dla wiedźmina skończy się fatalnie. Po tym starciu jego walka w serialu mogłaby być oszpecona i potem naprawiona przez driady w Brokilonie. Tak się jednak nie stanie. Serial ma się bowiem zakończyć w momencie, gdy wiedźmin Cavilla jest już wyleczony i rusza poza Brokilon razem z Jaskrem i Milvą, aby odszukać Ciri. Gdy zatem wrócimy do Geralta w 4. sezonie, będzie on ruszał do Nilfgaardu i będzie już portretowany przez Hemswortha.

W tym momencie trudno zatem przewidzieć, jakie rozwiązanie zaproponują twórcy. Podobno ma to być "bezbłędne" i nawiązywać będzie w sposób meta do książek. Poniżej możecie zerknąć na teorie prezentowane przez Screen Rant:

Wiedźmin - jak twórcy zastąpią Cavilla Hemsworthem?

Złe zaklęcie zmieni oblicze Geralta. Magia w świecie Wiedźmina jest na porządku dziennym, ale mocno związana jest z naturą i tak samo częste są klątwy lub uroki. Geralt mógłby zatem zostać zaatakowany przez czarodzieja zaklęciem, które próbowałby odeprzeć, ale doprowadziłoby to do niepożądanego efektu. Portal teoretyzuje, że osobą rzucającą zaklęcie mogłaby być nawet Yennefer dla zaostrzenia konfliktu.