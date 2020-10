Wiedźmin: sezon 2 - Geralt w nowej zbroi! Oficjalne zdjęcia!

fot. Netflix

Wciąż trwają prace nad 2. sezonem Wiedźmina i z zapowiedzi wiedzieliśmy, że nastąpi wiele zmian. Jedną z nich jest inny kostiumograf, a efektem tego jest nowy kostium Geralta, który został zaprezentowany przez Henry'ego Cavilla w postach w mediach społecznościowych. Za kostiumy odpowiada Lucinda Wright, która zastąpiła krytykowanego Tima Aslama.

Wiedźmin 2 - zdjęcia

Wiedźmin: sezon 2

Zdjęcia do 2. sezonu Wiedźmina potrwają do wiosny 2021 roku. Znacząco się one opóźniły przez kilka miesięcy wstrzymania prac z uwagi na pandemie koronawirusa. Sam proces zdjęć jest też wolniejszy z uwagi na reżim sanitarny.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu prawdopodobnie pod koniec 2021 roku.

Wiedźmin - nowe postacie z 2. sezonu