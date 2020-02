Wiedźmin: sezon 2 - poznajcie nowe postacie. Czy Hamill i Mikkelsen są brani pod uwagę?!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Poznajemy nowe informacje o 2. sezonie serialu Wiedźmin dzięki portalowi RedanianInteligence.com, czyli najpewniejszemu źródłu dotyczących hitu Netflixa. Dostali oni w swoje ręce opis postaci, które na pewno zobaczymy w 2. sezonie, ponieważ na ich bazie są przeprowadzane castingi.

Oczywiście opisy castingowe były zaszyfrowane, więc tożsamość bohaterów była fałszywa, ale ekipa portalu bez problemu rozszyfrowała większość na bazie opisów danych bohaterów.

Do wszystkiego włączył się też Daniel Richtman, dziennikarz znany z bardzo często sprawdzających się informacji związanych z popkulturą. Twierdzi on, że Netflix oraz twórcy chcą w roli Vesemira bardzo znaną gwiazdę, więc propozycję roli złożono najpierw dwóm aktorom: Madsowi Mikkelsenowi oraz Michaelowi Keatnowi. Obaj odmówili. Według RedanianInteligence dopiero po nich złożono ofertę Markowi Hamillowi (wszyscy fani chcą go w tej roli), ale na obecną chwilę nie wiadomo, czy obie strony się już dogadały.

Dziennikarze potwierdzają też na bazie nowych zdobyczy, że Kristofer Hivju zagra postać Nivellena w historii opartej na opowiadaniu Ziarno prawdy. Nivellen jest charyzmatycznym, bystrym i zabawnym człowiekiem pochodzącym z arystokratycznej rodziny, który został przeklęty za dawne zbrodnie. Dlatego też ostatecznie wygląda jak bestia. Samo opowiadanie ma wyraźne inspiracje historią o Pięknej i Bestii.

Potwierdzono również okres zdjęć na planie. Mają one potrwać dokładnie od 17 lutego 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku. W poniższym zestawieniu postaci zebraliśmy te, które zostały rozszyfrowane przez dziennikarzy:

Wiedźmin: sezon 2 - postacie

Francesca Findabair - najpiękniejsza kobieta na świecie - wysoka, silna i opiekuńcza wobec dziecka

A tak trenuje walkę na miecze aktor, który zagra wiedźmina Lamberta:

Zostało kilka nierozszyfrowanych opisów. Przypomnijmy, że tożsamość postaci jest fałszywa, by ukryć fabularne niespodzianki. Być może są to po prostu postacie stworzone na potrzeby serialu.

Gary - rola powracającą, wiek 20-25 lat. Pojawi się w 4 odcinkach. Duży i postawy mężczyzna. Jest młodszych bratem Franceski.

Vanessa-Marie - starsza kobieta o białych włosach, która jest demonem dobijającym targu z ludźmi. Według dziennikarzy może to być postać inspirowana Gaunterem O’Dimnem z gier.

Violet - rola powracająca na 2-3 odcinki. Wiek 12-14 lat. Młoda dziewczyna o kruczoczarnych włosach. Sadystyczna i inteligentna. Zagra ją Carmel Laniado.

Anna - rola gościnna na jeden odcinek. Wiek 25-30 lat. Pracownicy branży seksualnej, która dołącza do grupy żołnierz i nie boi się nimi pomiatać.

Wiedźmin - kiedy premiera 2. sezonu?

Wiemy, że 2. sezon na pewno nie pojawi się na ekranach w 2020 roku. Potwierdzała to showrunnerka, Lauren S. Hissrich. Wszystko więc wskazuje na to, że może to nastąpić wiosną 2021 roku.