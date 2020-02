Wiedźmin: sezon 2 - ma pojawić się potwór znany z gier

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa informacja o 2. sezonie serialu Wiedźmin pochodzi od portalu RedanianInteligence.com, czyli najlepszego źródła informacji o hicie Netflixia. Ich informacje zawsze się sprawdzały, więc nawet, jeśli oznaczamy plotką, prawdopodobieństwo, że się wszystko potwierdzi jest bardzo duże.

Ich informatorzy donoszą, że w jednym z odcinków pojawi się potwór znany jako leszy. W książkach był on zaledwie wspomniany i nigdy nie odgrywał roli w żadnej historii. Natomiast fani doskonale znają tego potwora z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Twierdzą, że spotka się on z jedną z postaci i będzie to mieć poważne konsekwencje. Nie wiadomo, czy chodzi o Geralta, ale jest to najbardziej prawdopodobne. Portal twierdzi również, że 2. sezon przedstawi także innych wiedźminów, więc spekulują, iż może któryś z nich trafi na leszego.

Na razie nie wiadomo, czy leszy wizualnie będzie zbliżony do tego, co fani znają z książek. Ciekawostka: w grudniu spytałem Henry'ego Cavilla o to, jakie potwory chciałby zobaczyć w serialu i... leszy był na jego liście. Przeczytajcie mój wywiad z Henrym Cavillem, jeśli jeszcze nie mieliście okazji.

Wiedźmin - leszy

Wiedźmin (The Witcher) - premiera 2. sezonu w 2021 roku.