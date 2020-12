Wiedźmin - strona ze scenariusza 2. sezonu. Co nam zdradza?

Netflix

Na portalach społecznościowych związanych z serialem Wiedźmin, prowadzona była akcja #Witchmas. Fanom dano możliwość wyboru niespodzianki, która każdego dnia była inna. Na początku zaprezentowano trzy nowe zdjęcia z 2. sezonu, następnie zaś pokazywano zabawne materiały z planu lub sesję zdjęciową z Jaskrem.

Jedną z kolejnych atrakcji okazało się opublikowanie pierwszej strony ze scenariusza 2. sezonu serialu Netflixa. Trudno jednoznacznie stwierdzić od czego zacznie się sezon, ale widzimy tutaj sytuację dającą się łatwo przypisać do opowiadania Ziarno prawdy. W nim Geralt napotyka zmasakrowane ciała mężczyzny i jego towarzyszki. Chcąc poznać przyczynę, przeszukuje okolicę. Natrafia na dziedziniec, z którego chwilę potem wybiega potwór - Nivellen. W tej roli w 2. sezonie zobaczymy aktora znanego z Gry o tron, Kristofera Hivju. Wygląda zatem na to, że Geralt (Henry Cavill) i Ciri (Freya Allan) po drodze do Kaer Morhen natkną się już w pierwszym odcinku na mężczyznę dotkniętego urokiem. Zobaczcie scenariusz:

https://twitter.com/NetflixPL/status/1341390537119604737