Wiedźmin - Tomasz Bagiński o popełnionych błędach i Jaskrze na Open'er 2020

Wiedźmin Netflixa zadebiutował na platformie Netflix 20 grudnia. Serial spodobał się widzom, choć nie przypadł do gustu wszystkim krytykom. Jeden z twórców serialu, Tomasz Baginski w rozmowie z wyborczą.pl odniósł się do mieszanych opinii o produkcji oraz o błędach, których nie udało się uniknąć w pierwszym sezonie.

Bagiński przyznał, że w pierwszym sezonie popełniono błędy i nie wszystko poszło zgodnie z planem. Widzimy zatem, że jest pełna świadomość tego, że nie wszystko wyszło tak, jak zamierzali twórcy.

Mam taką filozofię, że robiąc coś, trzeba popełniać błędy, to jest wpisane w tworzenie, bo jedynym sposobem na unikanie błędów jest nierobienie niczego. W przypadku tak dużej produkcji jak Wiedźmin popełniliśmy ich sporo. Do wszystkich się nie przyznamy. To by nikomu nie pomogło.

Twórca jest jednak przekonany, że ekipa ma już pełną wiedzę na temat tworzenia tego serialu i w drugim sezonie będzie więcej czasu na pracę:

Mamy więcej czasu i nawet teraz, kilka miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć, pewne rzeczy są już dokładnie zaplanowane i zaprojektowane. Przy pierwszym sezonie nie mięliśmy tego luksusu. (...) Naturą drugich sezonów jest to, że wie się już więcej o materiale. Doskonale znamy nasze postaci, bo te też odkrywane były przez kilka pierwszych tygodni przez nas i przez aktorów. Dotyczy to nie tylko gry aktorskiej, ale też rzeczy technicznych, wyglądu, kostiumów.

Z kolei w rozmowie w programie na kanale Telewizja wPolsce, Bagiński odpowiedział na pytanie dotyczące pojawienia się Jaskra na Open'erze 2020. Chodzi oczywiście o odtwórcę tej roli, Joeya Bateya i hitowy utwór wykonany w serialu Toss A Coin To Your Witcher. Twórca przyznał, że istnieje taka możliwość:

Dlaczego nie? Zobaczymy, trzeba porozmawiać z Joeyem i może uda się to zorganizować. (...) Joey pamiętajmy jest muzykiem. Kiedy robiliśmy casting na Jaskrów, nie szukaliśmy po prostu aktorów, szukaliśmy muzyków, piosenkarzy, ludzi świetnie śpiewających, a przy okazji też dobrych aktorów. Dlatego pojawienie się Jaskra na scenie przed fanami nie jest niczym całkowicie niewyobrażalnym, bo to przecież też częściowo jego zawód.

Całą rozmowę możecie zobaczyć tutaj:

Obecnie trwają prace nad 2. sezonem serialu. Zdjęcia ruszą prawdopodobnie w lutym w Wielkiej Brytanii.