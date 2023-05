Virgin River i Ginny & Georgia z nowymi sezonami. Netflix kontynuuje hitowe seriale

fot. Netflix

Serial Ginny & Georgia opowiada o nastoletniej Ginny i jej matce Georgie, które przeprowadziły się do nowego miasta, aby rozpocząć nowe życie. Jednak tajemnice z przeszłości Georgii skomplikowały ich plany. 2. sezon produkcji spędził trzy tygodnie na szczycie najpopularniejszych seriali anglojęzycznych na platformie Netflix. W pierwszym tygodniu od premiery, która miała miejsce 5 stycznia 2023 roku, uzyskał aż 180 milionów obejrzanych godzin, a w kolejnym - 162 miliony godzin. Choć w następnych dniach oglądalność spadała to tytuł wciąż utrzymywał wysokie wyniki i niemal wskoczył do pierwszej dziesiątki zestawienia najpopularniejszych seriali w historii w tym serwisie streamingowym.

W rezultacie streamer zamówił dwie kolejne serie tego komediodramatu, w którym w głównych rolach występują Brianne Howey i Antonia Gentry. Dodatkowo serial zyskał nową showrunnerkę. Tę funkcję po Debrze J. Fisher przejmie Sarah Glinski.

Warto dodać, że drugi sezon zakończył się cliffhangerem. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Fisher powiedziała, że trzecia seria będzie wielkim rollercoasterem. Dodała, że ona i twórczyni serialu Sarah Lampert od początku miały w planach stworzenie historii rozpisanej na cztery sezony.

Netflix dostrzegł też, że serial Virgin River, w którym w głównych bohaterów wcielają się Alexandra Breckenridge i Martin Henderson, cieszy się niesłabnącą popularnością. Jeszcze przed premierą 5. sezonu, która będzie mieć miejsce jesienią 2023 roku, platforma zamówiła kolejną serię.

Virgin River to serial dramatyczny, który powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Robyn Carr. Showrunnerem piątego sezonu jest Patrick Sean Smith, który przejął to stanowisko po Sue Tenney. Zdjęcia do piątej serii zakończyły się w listopadzie 2022 roku, ale jeszcze nie podano dokładnej daty premiery.

