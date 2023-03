Wiele hałasu o nic

fot. Samsung

Samsung lobbował w UE, aby ponownie rozważyła swoje stanowisko w sprawie telewizorów 8K. Zgodnie z indeksem efektywności energetycznej (EEI), wyświetlacze 8K i urządzenia wyposażone w microLED sprzedawane od 1 marca 2023 roku muszą mieć taki sam EEI, jak wyświetlacze 4K.

Ekrany 8K mają cztery razy więcej pikseli niż modele 4K o takich samych rozmiarach. Co więcej, wymagają one mocniejszych procesorów do upscalowania obrazów do jakości 8K z ich natywnych rozdzielczości. Ograniczenie poboru mocy przez odbiorniki 8K do poziomu 4K wydaje się nierozsądne, ale UE nie chciała się ugiąć. To sprawiło, że Samsung nie miał wyboru, jak tylko wycofać całą linię telewizorów 8K z UE lub… Wymyślić obejście.

Aby spełnić unijne wymagania, Samsung będzie dostarczał telewizory 8K do UE z domyślnie ustawioną bardzo niską jasnością w specjalnym trybie Eco. Co więcej, ustawienie jasności w tym trybie jest zablokowane i nie może być zmienione przez użytkownika.

fot. Samsung

Kompletna katastrofa? Nie do końca, gdyż diabeł tkwi w szczegółach. Jak podkreśla Forbes, Samsung musi po prostu dostarczać telewizory działające domyślnie w trybie niskiego poboru mocy, tudzież trybie Eco. I tyle. Najwyraźniej UE nie przeszkadza, gdy to użytkownicy przełączają się do innego trybu obrazu, który nie ogranicza już jasności. Co więcej, ustawienie jasności w innych trybach jest w pełni regulowane.

W ostatecznym rozrachunku nowe regulacje nie wpłyną na rozwój telewizorów 8K i microLED. Użytkownicy będą mogli swobodnie przełączać się na inne tryby i dostrajać jasność według własnego uznania. Samsung zamierza umieścić sekcję o ustawieniach obrazu w początkowej konfiguracji telewizora, aby poinformować nowego użytkownika o sposobie działania trybu Eco oraz pozostałych trybów obrazu. Dzięki temu nawet osoby o niedużej wiedzy technicznej będą wiedziały, jak odblokować pełne możliwości nowego telewizora.