Wielka Szóstka - jakie są szanse na filmową kontynuację? Wszystko zależy od jednego człowieka

fot. Disney

W 2014 roku w kinach pojawiła się Wielka Szóstka, animacja Disneya na podstawie mało znanej grupy superbohaterów z komiksów Marvela. Film w reżyserii Dona Halla i Chrisa Williamsa zarobił imponujące 650 mln dolarów i zebrał bardzo pozytywne recenzje, wieńcząc swoje sukcesy zdobyciem Oscara za Najlepszy film animowany.

Wielu fanów od tamtego czasu zastanawiało się nad powstaniem filmowej kontynuacji. Po drodze pojawiła się jeszcze serialowa Wielka Szóstka, która kontynuowała wydarzenia z filmu, a także Baymax! Jeśli chodzi o filmy, to rąbek tajemnicy uchylił producent oryginalnej produkcji, Roy Conli:

W tym roku celebrujemy dziesiątą rocznicę Wielkiej Szóstki. To ciekawe, ponieważ wszystko zależy od Dona i tego, czy chce on stworzyć kontynuację. To był jego pomysł i koncepcja. Zawsze go potajemnie nakłaniam, żeby to zrobił, ale zobaczymy. On uwielbia pracować nad nowymi rzeczami. Zobaczymy, co się stanie.

Wielka Szóstka - opis fabuły

Big Hero 6 opowiada o przygodzie genialnego robotyka Hiro Hamady, który zostaje wmieszany w kryminalną intrygę grożącej istnieniu futurystycznego miasta San Fransokyo. Z pomocą towarzysza, robota imieniem Baymax Hiro łączy siły z grupą superbohaterów debiutantów, by ocalić miasto.